«بإسلوب إنتحال صفة» ..«الداخلية» ضبط تشكيل عصابى تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإدعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى بميدان السيدة نفيسة بدائرة قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم «له معلومات جنائية» وبصحبته شخصان، وبحوزتهم كارنيه يتضمن صورة الأول وصفة موظف بإحدى الجهات الحكومية مزور وطبنجة صوت ومبلغ مالى وسيارة «مستأجرة».

بمواجهتهم قرر الأول قيامه بالإشتراك مع المذكوران في تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين بأسلوب «إنتحال الصفة» وإدعاء قدرته على التوسط في تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم وإستئجار السيارة قيادة أحدهم لسهولة التنقل بها حال إرتكابهم جرائمهم، وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لإستخدامه في النصب والإحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق، وأقروا بإرتكابهم عدد 6 وقائع نصب بذات الأسلوب ، يإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المتهمين، وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.