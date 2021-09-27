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محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:11 مساءً
«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:11 مساءً
«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:11 مساءً
تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:11 مساءً
وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعى المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
انطلاق معسكر شباب الوفد في العين السخنة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:10 مساءً
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كيف أصبحت فنادق لندن منازل مؤقتة لمئات اللاجئين الأفغان؟
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cnn arabic
الاثنين 27 سبتمبر 2021 12:10 مساءً
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