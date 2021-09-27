انطلاق ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

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انطلقت أولى فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم الاثنين، برئاسة الناقد الأمير أباظة، بندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز، والتي يديرها الناقد أحمد سعد بحضور هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

وحضر الندوة التكريمية، المخرجة ايناس الدغيدي والفنانة الهام شاهين ومنال سلامة ورئيس عرفة صناعة السينما فاروق صبري والمخرج محمد عبدالعزيز ومدير التصوير سمير فرج والمخرج احمد عاطف والمنتج محمد العدل ومستشار وزير الثقافة خالد عبدالجليل.

وتحدثت دفعه ٧٦ وهي دفعة المخرج عمر عبدالعزيز في معهد السينما عن ذكرياتهم معه ومنهم ايناس الدغيدي وهاني لاشين ومحسن احمد وعاطف بشاي.