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نجح البريطاني لويس هاميلتون، من تجاوز البداية السيئة في سباق الجائزة الروسي، بسوتشي، ليصبح أول سائق في فورمولا 1 يفوز بـ100 سباق.

وبدأ هاميلتون، الفائز ببطولة العالم سبع مرات، السباق من المركز الرابع، ولكنه تراجع للمركز السابع بعد المنعطفات الافتتاحية.

وكانت هناك معركة شرسة للتقدم في السباق، ولاحقا معركة شديدة مع متصدر السباق البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين في اللفات القليلة الأخيرة.

وخلال السباق سقطت قطرات بسيطة ثم تحولت لهطول أمطار غزيرة التي أجبرت أغلب السائقين على دخول مراكز الصيانة في وقت متأخر من السباق. ورفض نوريس تبديل إطاراته، وكافح من أجل السيطرة على السيارة في ظل المضمار الذي أصبح مبتلا، ولكن سيارته دارت، ليحصل هاميلتون على فرصة تصدر السباق.

وحاليا، تصدر هاميلتون فئة السائقين، بفارق نقطتين أمام الهولندي ماكس فيرستابين، سائق ريد بول، الذي حل في المركز الثاني. بينما جاء الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، في المركز الثالث.