أخبار عاجلة

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62 -
«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن» -
«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا -
تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء -
وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعى المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا -
«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان -
انطلاق معسكر شباب الوفد في العين السخنة -
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح -
الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته -
حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)

Print
حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل) حقيقة خلاف سلوي خطاب مع عائلتها..الفنانة تحسم الجدل (تفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

شهدت فعاليات أول أيام الدورة 37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، ندوة تكريم الفنانة سلوي خطاب، أمس ، والتي أدارها الناقد محمد يوسف، بحضور إلهام شاهين وهند عاكف والمنتج عادل حسني والناقد مجدي الطيب، وبدأت بفيلم تسجيلي عن مشوارها الفني.

وأكدت سلوى خطاب أنها سعيدة بتكريمها في مهرجان عزيز عليها، وهو مهرجان الإسكندرية متمنية أن تكون جديرة به حيث تعتبر كونها تحمل لقب فنانة مصرية هو مسئولية كبيرة .

كما تحدثت سلوى خطاب عن بداية دخولها الفن وكيف اقنعت عائلتها قائلة: «أنا من أصول صعيدية ومثل أي عائلة تخاف على ابنتها من مجال جديد، فقد كانوا يريدون أن التحق بكلية التجارة لأصبح مديرة بنك خاصة جدتي، وحاولت أقنعها أن دراستي في معهد فنون مسرحية مثل أي دراسة وأني ساكون مثل أمينة رزق لأنها تحبها كثيرا، فجدتي من سيدات الصعيد التي تتسم بالحكمة والطيبة ولذلك أهدي تكريمي لها .

وعن نجاحها في تقديم شخصية الراقصة الغجرية في مسلسل «الضوء الشارد» قالت: «عندما عملت في هذا المسلسل لم أكن مرشحة لهذا الدور وطلبت من المخرج مجدي أبوعميرة أني أقدمه، ثم استعنت بالمخرج عادل عبده ليعلمني حركاتهم وطريقة رقصهم، كما قمت بالاستعانة بفرقة من الصعيد حتى يكون هناك مصداقية في العمل والحقيقة هذه الشخصية من الأدوار المحببة لقلبي لأنها رغم أنها راقصة في الموالد لكن لديها مبادئ» .

وعن تجربتها الفنية مع المخرج الراحل أسامة فوزي قالت :«تعرفت عليه أثناء دراستي في المعهد وسر إعجابي به هو عقله ورؤيته وثقافته، بالإضافة إلى إنسانيته، وعندما تزوجنا كان يعمل مساعد مخرج لكن حلمه دائما أن يجد السيناريو الذي يقدمه في أول تجاربه كمخرج حتى وجد سيناريو فيلم»عفاريت الأسفلت «وعندما رشحني له اعتذرت عنه لأنني كنت أريد التفرغ له، فهو يقدم أول تجاربه كمخرج لكنه أصر على تواجدي، والحقيقة أنا مدينة له لأن أعمالي معه مختلفة ونقلة في حياتي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء