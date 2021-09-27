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من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ..«قومى المرأة» ينظم حملته لمناهضة العنف ضد المرأة

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من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ..«قومى المرأة» ينظم حملته لمناهضة العنف ضد المرأة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر ..«قومى المرأة» ينظم حملته لمناهضة العنف ضد المرأة

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عقدت لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة، بمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشادت الدكتورة هبة هجرس بجهود لجنة التدريب برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس في اصدار العديد من الادلة التدريبية خلال الفترة الماضية على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أنه تم الاتفاق على إطلاق بحث حول «العنف ضد المرأة» وذلك خلال الأيام الأولي من حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى تعقد خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام، فضلاً عن العمل على الانتهاء من اصدار النسخة الانجليزية من دليل حمايتك في قانونك وقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، كما تم الاتفاق على اصدار مدونة السلوك الوظيفي، ومجموعة الجدارية، بالإضافة إلى دليل كوفيد.

المصرى اليوم

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