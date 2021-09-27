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عن التعديات: «مبعرفش اطنش.. ولو بعرف كنت سبت البلد للمجهول من 2011»

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السيسي عن التعديات: «مبعرفش اطنش.. ولو بعرف كنت سبت البلد للمجهول من 2011» عن التعديات: «مبعرفش اطنش.. ولو بعرف كنت سبت البلد للمجهول من 2011»

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن.

أضاف السيسي، خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، اليوم الاثنين: «يجب على الجميع العمل من أجل مصلحة وطن وبلد ونسعى أن بلادنا تاخذ مكانة أفضل مما كانت عليه».

وتابع: «بقول أن أي ممارسات سلبية مش مقبولة، وإن كانت مقبولة، أنا مبعرفش أعمل كده، مش بعرف اطنش، لو كنت بعرف أطنش كنت طنشت من 2011، 2012، 2013 وسبت البلد للمجمهول، أنا بقول لكل مسؤول، محافظ، مدير أمن (لو سمحت متسكتش على الغلط)».

وأكمل: «أنا بقول إنه لا يوجد خصومة مع حد أنا بيني بين الباطل، الشر التعدي، الظلم خصومة».

ويفتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

المصرى اليوم

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