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عمر عبد العزيز: احتكار شركة واحدة للانتاج مرفوض.. ونعمل علي تعديله مع «المتحدة»

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عمر عبد العزيز: احتكار شركة واحدة للانتاج مرفوض.. ونعمل علي تعديله مع «المتحدة» عمر عبد العزيز: احتكار شركة واحدة للانتاج مرفوض.. ونعمل علي تعديله مع «المتحدة»

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قال المخرج عمر عبدالعزيز ان اتحاد النقابات الفنية كان يعاني من احتكار شركة واحدة في تقديم الأعمال الفنيةالمختلفة، وعندما تولت شركة المتحدة الوضع ذهبنا كاتحاد نقابات فنية، من أجل ذلك ودارت بيننا مناقشات عديدة في محاولة لتصحيح الأمور.

وأضاف عمر عبدالعزيز اثناء ندوته التكريمية ضمن فعاليات الدورة الـ٣٧ لمهرجان الاسكندرية: «نحن كاتحاد نقابات فنية كنا نعاني من الاحكتار، وهو احتكار شركة واحدة للإنتاج ولكن أعتقد الوضع سيتغير وبعد تولي المتحدة ذهبنا وجلسنا معهم وقولنا ما قولناه وأتمني أن ينفذ حديثنا معهم».

المصرى اليوم

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