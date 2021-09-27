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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بساحة معبد دندرة (صور)

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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بساحة معبد دندرة (صور) محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بساحة معبد دندرة (صور)

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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي أقيم بمعبد دندرة تحت شعار «السياحة من أجل النمو الشامل»، بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد، وعمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وايمن هندي، مدير عام منطقة آثار قنا، وعبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة.

من جانبه، قال محافظ قنا إن معبد دندرة من المعابد الفريدة، التي تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أنه من أكبر المعابد المكتملة الأركان في بر حيث يوجد به سقف وجوانب، ويعود للمعبود «حتحور» رمز الجمال والخصوبة والنيل، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبدتزخر بالآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسي لمعبد «حتحور» ومعبدولادة إيزيس والبحيرة المقدسة.

الاحتفال باليوم العالمي للسياحه بقنا
الاحتفال باليوم العالمي للسياحه بقنا

شهد الاحتفال عدد من العروض الفنية قدمتها فرقة قنا للفنون الشعبية مثل (التحطيب – التنورة)، والتي حازت على إعجاب الحاضرين الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة لإحدى أهم وأقدم العادات التاريخية بالصعيد والمستمدة من الأصول المصرية القديمة، بالإضافة إلى عروض مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات .

الاحتفال باليوم العالمي للسياحه بقنا
الاحتفال باليوم العالمي للسياحه بقنا
الاحتفال باليوم العالمي للسياحه بقنا

المصرى اليوم

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