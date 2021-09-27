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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم، تطعيم العاملين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات حملة «معا_نطمئن _ سجل الآن».

وأكد رئيس مدينة الأقصر على سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، من قبل فرقة طبية تتبع مديرية الصحة بالأقصر وبمعاونة إدارة الشؤون الإدارية بالمجلس، تيسيراً على العاملين.

وأضاف «لطفي»، انه على هامش تطعيم العاملين في مجلس مدينة الأقصر من مديري الإدارات والموظفين والعاملين، اليوم، إن هناك جهدا كبيرا مبذول من الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، من أطباء وفنيين لمواجهة وباء كورونا، لافتا إلى حرصهم على تطعيم جميع الموظفين والمواطنين، حيث يعد هذا التطعيم واجبا وطنيا وضرورة شرعية.

مناشدا جموع المواطنين بالإسراع في تسجيل بياناتهم والتوجه لمقر نادي المدينة المنورة داخل نطاق مدينة الاقصر للحصول على الجرعة الدوائية من لقاح كورونا.

وتابع أنه تم الإعلان عنه من قبل، ضمن فعاليات حملة «معا نطمئن» والتي بدأت نشاطها بتطعيم المواطنين والموظفين منذ يوم الجمعة الماضي، للحفاظ على نفسه وأهله وأقاربه والمجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا».