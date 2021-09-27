«جنايات بنها» تقضي بالسجن المؤبد لشقيقين قتلا عامل في الخانكة

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قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المؤبد لشقيقين قتلا عامل بإطلاق الرصاص علية بمنطقة القلج في الخانكة بسبب وجود خلافات سابقة بينهم وقيام المجنى عليه بقتل شقيقهم خلال مشاجرة.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018 عندما شهدت قرية القلج دائرة مركز شرطة الخانكة واقعة قتل راح ضحيتها عامل بسبب الثأر إثر وقوع مشاجرة مع شقيقين ووجود متوفى وحريق بإحدى شون الزلط والرمل بناحية القلج.

وانتقلت أجهزة الامن وتبين قيام كل من «ع ر م» 40 سنة صاحب شونة زلط ورمل وشقيقه «أ ر م» 37 سنة بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه «م. ن» 42 سنة عامل نتج عنها إصابته بطلق ناري خرطوش وتوفى في الحال.

وتوصلت التحريات أن الواقعة تمت بدافع الثأر لسابقة قيام المجنى عليه، بقتل شقيق المتهمين بسبب خلافات بين الطرفين على قطعة أرض وتم ضبط المتهمين ووضع قوات بالمنطقة لملاحظة الحالة الأمنية خشية وقوع مشاجرات بين العائلتين.

وتمكنت مباحث القليوبية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وبمواجهتهما إعترف الأول بواقعة قتل المجنى عليه لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش وتحرر محضر بالواقعة وامرت النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.