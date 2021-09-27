«شعراوي»: تسليم 35 ألف عقد تقنين بجميع المحافظات و46 ألفا جاهزة للتعاقد

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ناقش اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الإثنين، مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، نتائج وجهود المحافظات الثلاث في عمليات تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع في عمليات التقنين، وتذليل أي معوقات ظهرت خلال العمل مؤخراً، والتيسير في معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وخلال الإجتماع وجه الوزير، بضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف الذي توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً، وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات، وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط، وإصدار عقود مؤمنة، وحماية حقوق الدولة.

وطالب «شعراوي»، بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافي أي مشكلات، وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي.

وقال، إن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة، والتعديات غير القابلة للتقنين، من خلال الموجة الـ18 للإزالات التي بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مشددا على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين، ودعم جديتهم في تقنين أوضاعهم الغير قانونية، لا يعنى التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون إحترام القانون والإلتزام بحق الدولة.

وأضاف الوزير، أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لنحو 82 ألف طلب، تم تسليم 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وجاري استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين بإستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد، لافتا إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بكل دقة خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.

كما شهد الاجتماع، استعراض عدداً من الملفات والموضوعات التي تهم المواطن وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة، ورفع تراكمات المخلفات اليومية، وآخر مستجدات مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.

وزير التنمية المحلية يتابع مع ٣ محافظين إجراءات تقنين أراضي الدولة