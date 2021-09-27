«مكنتش بشوف ماتش الأهلي».. عمر عبدالعزيز يكشف سبب انسحابه من ندوة تكريمه بـ«الإسكندرية السينمائي»

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كشف المخرج عمر عبدالعزيز، سبب انسحابه من تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ٣٧، إذ قال إنه «لم يجد كرسي يجلس عليه عند دخوله حفل الافتتاح»، مشيرًا إلى أنه عاد إلى الفندق فورًا.

أضاف عمر عبدالعزيز، أثناء ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية: «ردي على عدم استلام تكريمي بسبب انني ملقتش كرسي اقعد عليه، أثناء توجهي للمسرح وهذا ما جعلني انسحب من التكريم وليس كما قيل أنني كنت اشاهد مباراة الأهلى وإنبي في الكاس، لأنها انتهت قبل الحفل بنصف ساعة».

وتابع: «لم انسحب من المهرجان لكنني انسحبت من الحفل فقط فانا من مؤسسي وادارة المهرجان وهذا هو سبب عدم تسلمي التكريم».