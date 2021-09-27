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استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

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استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل استئناف الرحلات السياحية من هولندا وبلجيكا للغردقة ومرسى علم أكتوبر المقبل

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كشف الخبير السياحي أبوالحجاج العماري أن السياحة الهولندية ستعود إلى الغردقة ومرسي علم بعد توقفهما بسبب كورونا في شهر نوفمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والسبت الموافق ٢ و٦ نوفمبر.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن الرحلات الجوية الروسية تشهد زيادة في عدد الرحلات، بالإضافة إلى ان شركة الخطوط الجوية الروسية «اير فلوت» اعلنت بدء رحلاتها المنتظمة للغردقة وشرم الشيخ بمعدل رحلة يوميا لكل مطار بداية من اول شهر اكتوبر المقبل فيما شهدت المنتجعات السياحية بمدينة مرسي علم جنوب البحر الاحمر انتعاشة سياحية وارتفاعا في الاشغالات من السياحة الاجنبية الوافدة من ٨ دول اوروبية.

المصرى اليوم

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