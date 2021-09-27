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قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المقرر افتتاحها اليوم تعد الأكبر على مستوى العالم.

وتابع هلال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «ممر بحر البقر يمر في 5 محافظات، وكان يعتبر مصدرا للتلوث البيئي»، مشيرا إلى أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي لمصر.

وأشار إلى أن الدولة مستمرة في وضع الخطط البديلة لتعظيم الاستفادة من المصادر البديلة للمياه، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة لدعم مجال الصحة منذ بداية جائحة كورونا.