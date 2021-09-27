«شباب ورياضة الشرقية» تنظم ندوة دينية عن «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها» غدًا

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الاثنين، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة دينية بعنوان «فضل الصدقات وسبل تعظيم ثوابها»، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، غدًا الثلاثاء.

ويقدم الندوة فضيلة الشيخ أحمد عبدالقادر على، مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالشرقية وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يبين فيها فضل الصدقات فهي سبب لزيادة المال وبركته ونمائه، إضافة إلى أن المنفق يدعو له ملك كريم من جند الله عز وجل بالزيادة والبركة في ماله كل يوم جزاء ما أنفقه في سبيل الله، فهي سبب من أسباب الشفاء ودفع أنواع البلاء.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا ،بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.