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رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا

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رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا رسميًا.. تخصيص خانة «طالب جامعي» على موقع «الصحة» لتلقي لقاح كورونا

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن القواعد الجديدة الصادرة بالاتفاق بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرةم الصحة والسكان، لإضافة خانة «طالب جامعي» على موقع تطعيمات وزارة الصحة، وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الطالب الذي يقوم بالتسجيل واختيار خانة «طالب جامعي» سوف تصله رسالة خلال 72 ساعة للتوجه للتطعيم في أقرب مركز لقاح من محل سكنه، مضيفًا أنه سيتم مركزيًا إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد التي يتم تطعيمها في الجامعات في التقرير الذي يتم رفعه يوميا لوزير التعليم العالي والقيادة السياسية.

ووجه الدكتور الخشت، عمداء الكليات بنشر وتعميم هذه القواعد على صفحات الكليات الرسمية وحث الطلاب على سرعة التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

المصرى اليوم

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