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«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل)

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«البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل) «البحوث الفلكية»: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية ويشعر به سكان مطروح (تفاصيل)

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أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الاثنين، هزة أرضية بمنطقة كريت (تبعد عن مدينة مرسي مطروح 460 كم) .

وقال القاضي، إن الهزة جاءت في تمام الثامنة و17 دقيقة و20 ثانية بالتوقيت المحلي صباح اليوم، وذلك بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر وبخط الطول: 35.12 شرقا والعمق : 10.3 كم.

وأكد القاضي على أن المعهد لم يرصد حدوث أي خسائر داخل جمهورية العربية، بينما وردت تقارير بحدوث خسائر في منطقة الزلزال في كريت.

وتعد كريتِ أو إقريطش ‏ هي أكبر الجزر اليونانية وخامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وموقعها تقريبًا 35° ش، 24° ق. وهي تطل جنوبًا على بحر إيجة وعلى رغم أن مساحتها لا تزيد عن 8336 كيلومترًا مربعًا وعدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة فهي من أهم جزر اليونان من حيث أهميتها الحضارية.

المصرى اليوم

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