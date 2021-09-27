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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف
دعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد بعد تعقيمه في منطقة الجوف

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد بعد إخلائه مؤقتاً وتعقيمه في منطقة الجوف بعد ثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 230 يوماً 2031 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافةً إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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