أخبار عاجلة

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي -
استخراج أجسام معدنية من فك مصاب بـ"مجمع الملك فيصل" بالطائف -
1966 بحثًا علميًّا إجمالي نتاج جامعة نجران خلال خمس سنوات -
بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟ -
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

Print
محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات محافظ الجيزة يقرر إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية لحصر المخالفات والتعديات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاثنين، قرارًا بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة على أن يكون مقرها الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق بالمحافظة وذلك إنطلاقا من السعي نحو تحقيق تكامل للبنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تقوم الوحدة برصد كل التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وأية أراضي زراعية يتم زراعتها أو استصلاحها من خلال ما يرد من وحدة المتغيرات المكانية وكل الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمحافظة في صورة (ورقية ـ رقمية) محددة بالإحداثيات على أن تكون البيانات محدثة ومعتمدة ويتم التحديث المستمر لهذه البيانات بصفة دورية طبقاً لطبيعة البيانات بكل جهة.

كما شمل القرار قيام وحدة البنية المعلوماتية المكانية بتوقيع البيانات الواردة من الجهات المختلفة بالإحداثيات لإنشاء خريطة البنية المعلوماتية المكانية للمحافظة.

وجاء القرار بهدف تمكين متخذي القرار من متابعة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة مؤشرات الإداء التي تمكن من متابعة تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وإدارة إراضي الدولة وإدارة الأزمات والكوارث إلى جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية من خلال إثراء منظومة البنية المعلوماتية المكانية بكافة البيانات الدقيقة والمحدثة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إتاحة بعض البيانات والخرائط بالمشروع التي يمكن الاستفادة منها في الدراسات العليا.

وكلف المحافظ كل الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق داخل المحافظة بإمداد وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة بالبيانات المطلوبة بصفة دورية لتفعيل تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء