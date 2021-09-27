احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.. توزيع ورود وهدايا على السياح الأجانب في الكرنك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيري نائب المحافظ الأقصر، فى الاحتفال بيوم السياحة العالمى، حيث تم تنظيم احتفالية كبرى بساحة معابد الكرنك اليوم الاثنين وسط أجواء شعبية وكرنفالية، تضمنت عروضًا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية ورقص التنورة والاغانى المتنوعة، بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزى الفرعونى ، بجانب استقبال الأجانب بمدخل المعبد.

اليوم العالمى للسياحة بمعابد الكرنك

والتقط محافظ الأقصر ونائبه عدد من الصور التذكارية مع مختلف الوفود السياحية التى جاءت لزيارة مجموعة معابد الأقصر للترحيب بهم وتوزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم بمشاركة لجنة التسويق السياحى بالاقصر، وامانى الشعولى عضو مجلس النواب.

اليوم العالمى للسياحة بمعابد الكرنك

وأكد محافظ الأقصر ان المحافظة تشهد العديد من أعمال التطوير بحى المطار ، وطريق الكباش الفرعونى الذى قارب على الانتهاء ، لافتا إلى أنه يتم تطوير المنطقة المحيطة به وطلاء الواجهات للمنازل باللون الموحد تمهيدا لافتتاحه فى الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الأقصر تشهد العديد من المشروعات المختلفة التى تساهم فى جمالها والحفاظ على هويتها.

اليوم العالمى للسياحة بمعابد الكرنك

اليوم العالمى للسياحة بمعابد الكرنك

وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن الاحتفال هذا العام له طابع خاص حيث شارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزى الفرعونى ، وشملت الاحتفالية عروضاً موسيقية ، وطابور من حملة الأعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وادارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.