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وزير المالية: 55% من «غير رسمي»

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وزير المالية: 55% من اقتصاد مصر «غير رسمي» وزير المالية: 55% من «غير رسمي»

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قال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تحرص على الاستمرار بالنمو، والحفاظ على فرص العمل، وتعويض التأثر الواقع على العديد من القطاعات، كالسياحة والطيران المدني في ظل أزمة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، اليوم الأحد، على قناة «النهار»، أن لديها فرصة جيدة للنمو، نظرًا لما تم تحقيقه من بنية تحتية في جميع القطاعات، بما في ذلك الكهرباء، والغاز، وشبكة الطرق والكباري، والإسكان، واستصلاح أراضي، وغير ذلك.

وأوضح أن فكرة ضم الاقتصاد الموازي غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، تفيد في الدخول ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل مصر ذات أقوى وأكبر، مؤكدًا: «55% من اقتصاد مصر غير رسمي»، وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.

ووجه رسالة إلى المواطنين بشأن التثقيف الضريبي، موضحًا إن حجم إنتاج وإيرادات الدولة يجب أن يظهر بصورة صحيحة، بالإضافة إلى حاجة الدولة للإنفاق لتحسين حياة المواطنين على جميع الأصعدة، بما يحتاج إلى تمويل كاف، متابعًا: «المقتدر يشاركنا، غير المتقدر الدولة بتدعمه»، بما في ذلك من منفعة عامة.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان مصلحة الضرائب المصرية، السبت، تطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى، لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط، مطالبة إياهم بالتوجه للمأمورية، الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط، لفتح ملف ضريبي.

المصرى اليوم

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