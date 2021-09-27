محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية

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تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الأرشمندريت الأنبا ويصا حياته وتراثه الأدبي»، يحاضر فيها الدكتور صموئيل معوض، أستاذ الأدب القبطي بجامعة مونستر بألمانيا، وذلك يوم الخميس المقبل تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تتناول المحاضرة حياة الأرشمندريت الأنبا ويصا الأتريبي، وهو خليفة الأرشيمندريت، الشهير الأنبا شنودة في رئاسة تجمع رهباني ضخم في القرن الخامس يقع غرب سوهاج ويتكون من ثلاثة أديرة. ولم ينل الأنبا ويصا الاهتمام المناسب سواء بالنسبة لسيرة حياته أو لكتاباته. ومن خلال هذه المحاضرة سيلقي الدكتور صموئيل معوض الضوء على شخصية الأنبا ويصا والمصادر التاريخية التي تناولته، بالإضافة إلى الحديث عن مضمون رسائله وعظاته وأهميتها في تتبع تاريخ الرهبنة القبطية ونُظُمها وأحوالها.