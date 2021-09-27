أخبار عاجلة

"نسيم البحر 13".. انطلاق المناورة السعودية - الباكستانية في كراتشي -
استخراج أجسام معدنية من فك مصاب بـ"مجمع الملك فيصل" بالطائف -
1966 بحثًا علميًّا إجمالي نتاج جامعة نجران خلال خمس سنوات -
بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟ -
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية

Print
محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية محاضرة عن حياة الأنبا ويصا وتراثه الأدبي بمكتبة الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «الأرشمندريت الأنبا ويصا حياته وتراثه الأدبي»، يحاضر فيها الدكتور صموئيل معوض، أستاذ الأدب القبطي بجامعة مونستر بألمانيا، وذلك يوم الخميس المقبل تمام الساعة الثانية ظهرًا.

تتناول المحاضرة حياة الأرشمندريت الأنبا ويصا الأتريبي، وهو خليفة الأرشيمندريت، الشهير الأنبا شنودة في رئاسة تجمع رهباني ضخم في القرن الخامس يقع غرب سوهاج ويتكون من ثلاثة أديرة. ولم ينل الأنبا ويصا الاهتمام المناسب سواء بالنسبة لسيرة حياته أو لكتاباته. ومن خلال هذه المحاضرة سيلقي الدكتور صموئيل معوض الضوء على شخصية الأنبا ويصا والمصادر التاريخية التي تناولته، بالإضافة إلى الحديث عن مضمون رسائله وعظاته وأهميتها في تتبع تاريخ الرهبنة القبطية ونُظُمها وأحوالها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته

الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته

حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة

حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة

إيرادات السينما السبت: الفن السابع يتراجع.. وفيلم يكتفي بـ2000 جنيه

إيرادات السينما السبت: الفن السابع يتراجع.. وفيلم يكتفي بـ2000 جنيه

ختامها نداء شرارة و عمر العبداللات.. إسدال الستار على الدورة 35 لـ«جرش»

ختامها نداء شرارة و عمر العبداللات.. إسدال الستار على الدورة 35 لـ«جرش»