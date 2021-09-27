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حفل تأبين لمنتسبي «تجارية الإسكندرية».. ورئيس الغرفة: «رد الجميل» (صور)

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حفل تأبين لمنتسبي «تجارية الإسكندرية».. ورئيس الغرفة: «رد الجميل» (صور) حفل تأبين لمنتسبي «تجارية الإسكندرية».. ورئيس الغرفة: «رد الجميل» (صور)

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، حفل تأبين لكل من مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة الأسبق، وأحمد نصار رئيس شعبة المصدرين، ومحمد الطويل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا السابق، وأحمد أبوهارون عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الأسبق.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس «غرفة الإسكندرية»، وعضوي مجلس الإدارة محمد حفني والمهندس هاني شمسية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة الإسكندرية، وعبدالله قنديل رئيس غرفة شمال سيناء السابق وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للبقالة، وعدد من رؤساء الشعب، وأسرة الراحلين.

وقال أحمد الوكيل خلال كلمته، إن حفل اليوم هو عرفانًا ورد للجميل وتقديرًا لما قدموه الراحلين لخدمة التجار لأكثر من ثلاثون عامًا، مؤكدًا أننا دائمًا ما نتذكر سيرتهم العطرة وذكراهم الطيبة، فهم تركوا لنا ميراث لن ننساه على مر التاريخ.

وألقى عدد من الحضور كلمات مؤثرة خلال حفل التأبين، عن دور الراحلين في خدمة التجار من الشعب المختلفة، وحملهم للأمانة التي كانت على عاتقهم، وفي ختام الحفل قدمت غرفة الإسكندرية دروع التكريم لأسر الراحلين.

حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)
حفل تأبين لمنتسبي "تجارية الإسكندرية" .. ورئيس الغرفة: رد الجميل (صور)

المصرى اليوم

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