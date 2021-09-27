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الروس يحصلون على براءة اختراع لتكنولوجيا التحكم بمستوى السكر في الدم دون وخز

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الروس يحصلون على براءة اختراع لتكنولوجيا التحكم بمستوى السكر في الدم دون وخز الروس يحصلون على براءة اختراع لتكنولوجيا التحكم بمستوى السكر في الدم دون وخز

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حصلت شركة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية، على براءة اختراع في الولايات المتحدة والصين واليابان عن أول جهاز عالي الدقة لقياس مستوى الغلوكوز في الدم من دون جراحة.

ويشير المكتب الإعلامي للشركة، إلى أن إدارة الشركة تخطط لتسويق الجهاز في الأسواق العالمية العام المقبل.

ويقول مصدر في الشركة، ابتكرت شركة «Brain Bit» جهازا يسمح بقياس مستوى الغلوكوز في الدم من خلال ربط ثلاثة أصابع- السبابة والوسطى والبنصر- بالمستشعر.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات السريرية، أن الجهاز يتوافق مع معايير ISO، حيث أن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 15بالمئة مثل أجهزة قياس مستوى السكر في عينة من الدم المستخدمة حاليا».

وإن الهدف من ابتكار هذا الجهاز هو تسهيل حياة مرضى السكري، الذين يضطرون إلى وخز أصابعهم عدة مرات في اليوم لقياس مستوى الغلوكوز في دمهم.

وتجدر الإشارة، إلى أن الشركة المبتكرة حصلت على براءة اختراع من عشرين دولة أخرى بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد.

ويتوقع المبتكرون، أن يسجل الجهاز قبل نهاية العام الجاري كجهاز طبي في ، وبعد ذلك يبدأ إنتاجه المتسلسل، وفي عام 2022 سيطرح في أسواق آسيا وبعد سنة في السوق الأمريكية.

المصرى اليوم

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