«بورتريه».. أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون في نيويورك

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يفتتح الفنان الدكتور رضا عبدالرحمن الجمعة المقبلة، أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون بولاية نيويورك بناء على طلب الكثير من عشاق فنه يديرها بمشاركة زوجته السيدة رشا طاهر، وقد اطلق على مدرسته الجديدة اسم «بورتريه»

ومنذ انتقال عبدالرحمن إلى نيويورك قد خلق حالة من النشاط الفني والثقافي بين المنتمين للأوطان العربية منها صالونات دورية تحتضن المواهب من كل الأعمار وتهدف إلى خلق حالة من التواصل الوجداني مع الهوية الأصيلة وسط أيام الغربة وكذلك تعزيز إرتباط الجيل الجديد من الشباب والأطفال بالجذور العربية وموروثهم الفني والأدبي، كما قدم الفنان منذ انتقاله للحياة في أمريكا عروضاً كبيرة في واشنطن ونيويورك واكولهاما ودنفر وكناتكا.

وللفنان رضا عبدالرحمن أسلوب فني مميز يتسم باستلهام التراث المصري القديم بلغة معاصرة مما جذب إليه العديد من مقتني الأعمال الفنية في مصر والولايات المتحدة الامريكية، حتى أن الفنان الكبير حلمي التوني قد وصفه بخليفة النحات الكبير محمود مختار في فن التصوير المصري، ويُلقب د. رضا في أمريكا بفرعون الفن المصري المعاصر، لذا سوف تهتم المدرسة التي تقع بمدينة بيجمتون وستخدم مقاطعة بروم بأكملها بتقديم دروساً في الفن للأطفال والشباب والكبار هواة أو محترفين ممن يشتاقون لمعرفة المزيد عن استخدام التقنيات المصرية القديمة في إنتاج فنون معاصرة.