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إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

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إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية إزالة 112 حالة تعدي على مساحة 12 ألف متر مباني و291 فدان بالشرقية

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب خلال الموجة الـ ١٨ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة ٦٠ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ١٢ ألف و٥٩ متر متر، و٥٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ٢٩١ فدان و٧ قيراط و٧ سهم بمراكز «فاقوس، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، الإبراهيمية، أبوحماد، ههيا، الحسينية ،ديرب نجم»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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