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قررت سيدة تقديم فكرة مبتكرة كطريقة لإخفاء ملابسها من الجمارك، قبل دخولها إلى المطار والاستعداد للسفر، حيث وجدتها حيلة قد يصدقها الأمن والموظفين بالمطار.

تلك الشابة تدعى «آنيا لاكوفليفا» وتملك صفحتها الشخصية عبر تطبيق «تيك توك» ويحمل اسم «nolimitua» وشاركت بالخدعة عبر صفحتها حيث بدأت في وضع ملابسها داخل غطاء وسادة.

وظهرت في مقطع الفيديو وتعبأ الكيس الفارغ للوسادة ببنطالها وقطع ثانية لها ثم تغلق السحّاب (السوستة) لتبدو في النهاية الشكل النهائي على أنها وسادتها التي تستعملها في الطائرة للغفوة عليها، وحملت الوسادة أعلى حقيبة ملابسها وهي في طريقها للمطار ثم صعدت إلى الطائرة بصحبة وسادتها.

وحصد مقطع الفيديو الكثير من المشاهدات، حتى وصلت إلى ما يقرب من الـ10 ملايين مشاهدة، وسجلت تعليقها على الفيديو قائلة: «أفضل خدع السفر.. الوسادة تطير دون أموال (جمارك)»، وجاءت التعليقات على الفيديو مُشككة في قدرتها على العبور بالوسادة بسهولة.

وقال البعض: «بالتأكيد لن يصدق الموظفين الخدعة وسيتم كشفها»، لترد هي الثانية مؤكدة على نجاح خدعتها عدة مرات قائلة إنها على مدى ست سنوات كانت تخفي الملابس في وسادتها دون أن يتم فضحها.