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«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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«صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا «صحة قنا» تعلن عن الفئات الممنوعة من تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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أعلنت مديرية الصحة بقنا عن الفئات الممنوعة من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد طبقا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، وهم الأشخاص أقل من ١٨ عامًا، والحوامل والمرضعات لطفل عمره أقل من ٦ شهور، كذلك السيدات التي ترغب وتخطط للحمل خلال عام، بالإضافة إلى الأشخاص الذي سبق لهم وتلقوا أحد التطعيمات في غضون ١٤ يوم مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية، والشخص المصاب بفيروس كورونا فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لحين التعافي، فضلا عن الأشخاص الذين يعانون في نفس اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أحد هذه الأعراض مثل (الحمى، الآم في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان في حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقىء، ضيق التنفس ،احتقان أو سيلان الأنف، الإسهال، الصداع).

من جانبه، ناشد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح المستجد.

وأضاف الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، أن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يسهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية، موجها بسرعة توجه المواطنين الذين لم يسجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة إلى الصالة المغطاه بمدينة قنا.

المصرى اليوم

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