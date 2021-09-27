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تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته

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تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته تركت طفلها لطليقها بإرادتها وبعد عامين أكتشفت سفره مع والده فشرعت فى قتل جدته

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تحقق أجهزة الامن بالمرج فى بلاغ رسمى تقدمت به ربة منزل إتهمت فيه طليقة نجلها بالتعدي عليها بالضرب والشروع في قتلها وسرقة مصوغاتها بمنطقة المرج .قالت المبلغة ان إبنها طلق زوجته منذ سنتين وان طليقة ابنها تركت طفلها لوالده بارادتها ومنذ شهرين اتصلت هاتفيا وطلبت رؤية نجلها وحضرت لرؤيته عدة مرات وفى اخر مرة حضرت لرؤيته أخبرتها بأنه سافر مع والده فجن جنونها وأنهالت على بالضرب المبرح حتى فقدت الوعى، وعندما استوعبت ما حدث اكتشفت سرقتها مصوغاتى الذهبية تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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