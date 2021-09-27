الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام

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قام قطاع هضبه الأهرام بمحافظة الجيزة بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص والقضاء عليها في المهد، ومنها في بالعقار الكائن ٣٤ قطعة ص البوابة الثالثة بحدائق الأهرام، وتم سحب المعدات والأبواب وكل مواد البناء وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن هضبه الأهرام، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم هدم وإزالة كاملة لحوائط مخالفة بالعقار الكائن ٦١ قطعة ب لقيام المخالف بالأعمال المخالفة بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر للمخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، ورفع البلدورات والكتل الأسمنتية بالطريق البطئ بقطاع هضبة الأهرام ورفع مخلفات وتجمعات القمامة.