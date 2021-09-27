أخبار عاجلة

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟ -
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ -
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام

Print
الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص في هضبة الأهرام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع هضبه الأهرام بمحافظة الجيزة بإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص والقضاء عليها في المهد، ومنها في بالعقار الكائن ٣٤ قطعة ص البوابة الثالثة بحدائق الأهرام، وتم سحب المعدات والأبواب وكل مواد البناء وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن هضبه الأهرام، وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم هدم وإزالة كاملة لحوائط مخالفة بالعقار الكائن ٦١ قطعة ب لقيام المخالف بالأعمال المخالفة بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر للمخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، ورفع البلدورات والكتل الأسمنتية بالطريق البطئ بقطاع هضبة الأهرام ورفع مخلفات وتجمعات القمامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»

مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»

مصرع شخصين وإصابة آخر في حوادث متفرقة في كفر الشيخ

مصرع شخصين وإصابة آخر في حوادث متفرقة في كفر الشيخ

محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور)

محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور)

يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف)

يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف)