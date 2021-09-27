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«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد

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«قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد «قومى المرأة»: اعداد ندوات توعوية للتعريف بدور المرأة في مكافحة الفساد

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عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى وبحضور أعضاء وعضوات اللجنة .

وأشادت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس بالجهد المبذول والدور المشرف لاعضاء لجنة التدريب في العمل على إصدار العديد من الأدلة التدريبية في ظل الظروف التي يمر بها العالم منذ جائحة كورونا، مؤكدة انه تم الانتهاء كليا من إصدار دليلين الاول بعنوان «دور المرأة المصرية في مكافحة الفساد» والآخر «دليل ادماج النوع الاجتماعي في القطاع البيئي» .

و ناقش الاجتماع مقترح اعداد ندوات توعوية وتثقيفية للتعريف بالادلة التدريبية ومحتوياتها وطبيعة العمل بها واهم التوصيات الناتجة عنها.

المصرى اليوم

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