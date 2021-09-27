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كشفت الفنانة منة فضالي عن كارثة مرّت بها، منذ قليل، بعد التهام النيران لمطبخ منزلها.

وأوضحت الفنانة أن والدتها تأذت إثر الحادث، وعلقت على فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «الحمدلله على كل شئ كنا هنموت المطبخ ولع وأمي إيديها اتحرقت.. الحمدلله قدر الله وما شاء فعل».

أظهر مقطع الفيديو الأضرار التي لحقت بمطبخ منزلها و«البوتجاز». وكان الفنان شريف منير تعرّض إلى حريق قبلها بأيام تسبب في اشتعال منزله الواقع في منطقة المقطم بالنيران.

ونشر «منير» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الخميس، مجموعة صور لمنزله بعد حدوث الحريق وكتب معلقًا: «الحمد لله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وتابع: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحًا وده حصل وانا مش موجود».