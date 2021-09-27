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وزير : بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية

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وزير التموين: بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية وزير : بدء صرف استعاضات شهر أكتوبر لمنافذ صرف السلع التموينية

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أكد أحمد كمال، معاون وزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، الاثنين، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه شركتي الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، كما وجه المصيلحى على رؤساء الشركتين بأهمية توفير السلع الجيدة للمواطنين.

وأشار «كمال» في تصريحات صحفية، الاثنين، إلى أن الدكتور على المصيلحى قد تلقى تقرير حول نسب صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر والتي وصلت إلى ١٠٠٪؜.

وأضاف إلى أن الشركتين يضخوا يوميًا ما يقارب الأربعة آلاف طن سكر وثلاثة آلاف طن زيت وما يقارب الألف طن أرز وألف طن مكرونة وغيرها من السلع الأخرى مثل الدقيق والسمن الصناعي ومساحيق الغسيل وسلع أخرى كثيرة تصل إلى ثمانى وعشرين سلعة في الإجمالى للمواطن، لأكثر من ثمانية وثلاثين ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية لأربعة وستين مليون مواطن شهريا.

وقال المتحدث الرسمس لوزارة التموين أن الوزير الدكتور علي المصيلحى طالب أصحاب منافذ صرف السلع التموينية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين المواطنين عند صرف السلع التموينية وتعقيم أماكن والالتزام بارتداء الكمامات عند صرف السلع التموينية لمنع انتشار فيرس كورونا وطالب بالالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع عمليات الصرف وكذلك إلتزام منافذها بالإجراءات الاحترازية.

المصرى اليوم

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