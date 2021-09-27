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بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟
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الأحد 03 أكتوبر 2021 01:00 مساءً
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو»
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف)
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:55 مساءً
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:49 مساءً
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:41 مساءً
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:40 مساءً
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة
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الأحد 03 أكتوبر 2021 12:36 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي في بشكيريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 27 سبتمبر 2021 10:50 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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