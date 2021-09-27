خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.. مدبولي يكشف خطة تطوير سيناء

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كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الاثنين، خطة التطوير التي وضعتها الدولة لتطوير سيناء بناءً على تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدبولي، في كلمته أمام الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «الرئيس السيسي في 2014 أعلن في الفترة الصعبة التي كانت تشهد فيها سيناء هجمات إرهابية، إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء».

وتابع قائلاً: «تم إنشاء 5 أنفاق تحت قناة السويس في 6 سنوات فقط إضافة إلى منظومة كاملة من الكباري العائمة، كما تم تنفيذ شبكة طرق ومحاور عملاقة لربط سيناء بمحافظات الجمهورية».

وأكمل رئيس الحكومة كلمته قائلاً: «الدولة بدأت في استغلال الثروات الطبيعية في قناة السويس وسيناء».

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.