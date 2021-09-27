لقنوها الشهادة وهى تقول "الحقو بناتى"..العثور على 3 جثث بالطريق العام فى 15 مايو

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تكثف اجهزة الامن بالقاهرة جهودها لمعرفة الفاعل الأصلى فى واقعة العثور على 3 جثث على الطريق العام فى 15 مايو ،تبين من المعاينة ان الجثث لربة منزل وطفلتيها ،وبهم كسور بمناطق مختلفة من انحاء الجسد ،ما يؤكد تعرضهم لحادث سير أثناء عبورهم الطرق .

ويعكف رجال الشرطة والإدارة العامة للمرور على تفريغ كاميرات المراقة القريبة من مكان الحادث فى محاولة لمعرفة السيارة المتسببة فى الكارثة بعد ان صرخت ربة منزل وهى تقول "الحقو بناتى"ثم فارقت الحياة بعد ان لقنها المارة الشهادة.

البداية كانت ببلاغ لقسم 15 مايو بالعثور على 3 جثث بالطريق العام ،بالانتقال تبين ان الجثث لربة منزل وطفلتيها وبهم كسور بجميع انحاء الجسد ورجحت المعاينة والتقارير الطبية تعرضهم لحادث سير وجارى تفريغ كاميرات المراقبة لملاحقة وضبط الجانى .