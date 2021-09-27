الجيزة: رفع 8553 طن مخلفات بـ4 أحياء

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قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، برفـع كفـاءة النظـافـة، والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حـي الهرم، العمرانية، الطالبية، الدقي، فقـد قامت أجهزة رفع ٨٥٥٣ طن مخلفات.

منها حملات نظافة وتجريد، غسيل شملت ترعة المريوطية هرم بنطاق حي الهرم.

وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية وشارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية.

وميدان المساحة ،، شارع قاسم من المساحة بنطاق حي الدقي.

بالإضافة أيضاً إلى فرق الحدائق شملت أعمال فرد وتسوية الطمي تمهيداً للزراعة بالسور الخارجي لبوابات حدائق الأهرام -- طريق الواحات بنطاق حي الهرم.

أعمال ري المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.