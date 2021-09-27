حالة الطقس اليوم.. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 2 أكتوبر 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى وعدد من مناطق الوجه البحري وجنوب الصعيد بمقدار طفيف حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

وتصل درجة الحرارة الأعلي في مصر اليوم إلى 37ْ في أسوان، وتتقلب درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا ولكن في حدود درجة واحدة ارتفاعًا وانخفاضَا.

يميل الطقس اليوم للحرارة على القاهرة الكبرى وكذلك شمال الصعيد والوجه البحري.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكونن معتدلا على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مثل اليوم ليلاً فيظل لطيفا على شمال البلاد وحتى القاهرة، ويظل معتدلاً على باقي أنحاء مصر.

وتنشط الرياح ليلاً لتعطي شعورًا أفضل بحالة الطقس.

يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، في البحر المتوسط والذى يكون معتدلا، والرياح شمالية شرقية.

وتضطرب حركة الملاحة في البحر الأحمر، واتجاه الرياح شمالي غربي، ويكون ارتفاع الأمواج بين مترين وربع و3 أمتار وربع.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تنخفض درجات الحرارة اليوم بقدر طفيف على القاهرة الكبرى وكذلك جنوب الصعيد بينما تستقر على باقي أنحاء مصر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في القاهرة

يتوقع أن يكون الطقس في القاهرة اليوم مائلاً للحرارة، وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمى 30ْ، والصغرى 20.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم في الإسكندرية

يكون الطقس المتوقع اليوم في الإسكندرية معتدلاً، وتصل درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم للعظمي 28ْ، و18ْ للصغرى.

درجات الحرارة اليوم المتوقعة في مدن مصر

يمكنك أن تعرف حالة الطقس في موقعك اليوم من الجدول التالي الذي قامت باعداده الأرصاد الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا الإثنين

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28-9-2021

يستمر تكون الشبورة المائية في الصباح على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويظل الرياح خلال حالة الطقس غدًا على عدد مناطق الجمهورية خلال طقس اليوم.

يستمر الطقس غدًا قريبًا من حالة الطقس اليوم، وتكون درجات الحرارة في القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحري مستقرة.

وترتفع درجات الحرارة المتوقعة غدًا في السواحل الشمالية، وتنخفض في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة والوجه البحري للعظمي والصغري على التوالي 30ْ-21ْ.

وتكون درجة الحرارة في السواحل الشمالية 29ْ-22ْ، وفي جنوب سيناء 33ْ-26ْ، وفى شمال الصعيد 32ْ-22ْ، وجنوب الصعيد 36ْ-24ْ.

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى يوم السبت 2 أكتوبر

تشير توقعات الأرصاد إلى عدم وجود اختلاف كبير في حالة الطقس عن طقس اليوم حتى يوم السبت المقبل الموافق 2-10-2021.

ويعرض الجدول التالي تقرير درجات الحرارة خلال 6 أيام للعظمي والصغري المتوقعة في جميع أنحاء مصر.