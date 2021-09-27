مدبولي: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم في العالم ونُفذت بآياد مصرية

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، هي الأضخم من نوعها في العالم.

وتابع في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد، أنّ المشروع فخر كبير لجميع المصريين، نفذه بالكامل أيادٍ مصرية، تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية الأكفاء.

ويفتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.