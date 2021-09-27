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«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم

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«الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم «الجيزة»: انطلاق مبادرة علاج الأمراض المزمنة بحي الهرم

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قام قطاع هضبة الأهرام بأعمال للنظافة ورفع المخلفات من المحلات اسفل مساكن الشباب، باجمالي ١٢ محل وجاري استكمال نظافه ورفع المخلفات من باقي المحلات، وذلك لتعويض اصحاب محلات نزله السمان وسن العجوز كما تم اليوم اعمال تركيب بلاط الانترلوك بمدخل الضباط طريق الفيوم.

كما تم طلاق مبادره رئيس الجمهوريه لفحص وعلاج الامراض المزمنه والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمركز صحه كفره نصار بنطاق حي الهرم بالتنسيق مع مكتب الامومه والطفوله بالحي.

و قامت اداره المرافق بتركيب غطاء صرف صحي بمساكن الشباب بالرمايه وكذلك اصلاح ماسوره مياه بشارع محمد صلاح من شارع المنشيه بميدان الساعة.

المصرى اليوم

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