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ارتفع سعر الذهب، صباح اليوم الإثنين، 27 سبتمبر 2021، مع عودة التداول في البورصة العالمية بعد لنتهاء الأجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وتأثرت أسعار الذهب في مصر، بالأسعار العالمية وحركة التداول بالبورصة حيث ارتفعت الأسعار محليا أيضا، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بمصر 770 جنيها للجرام .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب بشكل يومى، سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 878 إلى 881 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 659 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6152 إلى 6176 جنيها.

وتوقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إستمرار تراجع اسعار الذهب خلال الأيام القادمة، مؤكدا أن الذهب انخفض في البورصات العالمية خلال الفترة الماضية بمعدل 50 دولارًا عالميًا و50 جنيهًا محليًا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أن سعر الذهب من المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة للراغبين في الاستثمار قصير الأجل، وقائلا: «على الراغب في الاستثمار قصير الأجل يستطيع البيع خلال الفترة الحالية ثم معاودة الشراء في الفترة التي تشهد الأسعار فيها انخفاضًا، مؤكدًا أن الذهب من أفضل العوائد الاستثمارية ويتسم بارتفاع سعره مستقبلًا بعد النزول الأخير».

أعلنت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، عن مفاجأة حيث اتجهت مع بداية التداول للارتفاع رغم اغلاقها مساء الجمعة على انخفاض للسبوع الثالث على التوالى، حيث ارتفع الذهب متخطيا حاجز 1750 دولارا للأوقية، حيث سجل الذهب اسعار 1760.71 دولارا للأوقية، وكانت أسعار الذهب شهدت هبوطا كبيرا مساء الجمعة، محققا خسائر للاسبوع الثالث على التوالى .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 776.78 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،757.77 $ .

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