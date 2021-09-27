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نظمت جامعة العلمين الدولية، يوم مفتوح لطالبات المرحلة الثانوية ومجلس آباء المدرسة الألمانية «سان شارل بورميه»، أمس للتعريف بالبرامج الجديدة التي تقدمها كليات الجامعة و‏الامكانيات والتجهيزات التكنولوجية رفيعة المستوى التي تستخدمها الجامعة في التعليم.

وذكرت الجامعة أن برنامج «اليوم المفتوح»، تضمن التعريف بمتطلبات القبول ببرامج الجامعة، كما تم عرض مقاطع فيديو توضح حياة الطلاب في الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم لقاء مع أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات ومديري البرامج في الجامعة لتوضيح قدرات الجامعة وكلياتها وبرامجها المتميزة والخدمات المقدمة لطلابها.

كما قام الطلاب بجولة داخل الحرم الجامعي للتعرف على إمكانياته من قاعات دراسية ومختبرات ومكتبة مركزية وسكن طلابي ومساحات خضراء وملاعب.

من جانبه، أشاد أعضاء الوفد بإمكانيات الجامعة والبرامج المتميزة التي تقدمها للطلاب.

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)

يوم مفتوح لطالبات "سان شارل بورميه" للتعرف على البرامج الجديدة بجامعة العلمين (صور)