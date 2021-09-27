العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة!

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أعلنت KLab Inc، الشركة الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت، عرض القصة الجديدة كلياً ليوشي تاكاهاشي مؤلف Captain Tsubasa بعنوان NEXT DREAM في لعبة كرة القدم الخاصة بها Captain Tsubasa: Dream Team ابتداءً من الجمعة 24 سبتمبر 2021. للحصول على التفاصيل الكاملة،

واحتفالاً بذلك، ستقام حملات مختلفة داخل وخارج اللعبة بدءًا من اليوم. كما سيتم عرض فيديو خاص عن NEXT DREAM على قناة Captain Tsubasa: Dream Team الرسمية على يوتيوب.

تم تأليف حبكة القصة الجديدة NEXT DREAM من قِبل يوشي تاكاهاشي، المؤلف الأصلي لـ Captain Tsubasa، وسيتم إنتاجها بواسطة KLab تحت إشرافه.

تدور أحداث القصة بعد أولمبياد مدريد في Captain Tsubasa Rising Sun، والتي يتم حاليًا نشرها في سلسلة خاصة في إصدار جراند جمب الخاص بـ Captain Tsubasa Magazine (Shueisha). حيث يتم تسليط الضوء على ظهور الشخصيات المألوفة في أدوار جديدة وظهور شخصيات جديدة كل شهر في اللعبة.

حملة الاحتفال بـ NEXT DREAM قد بدأت!

احتفالًا بـ NEXT DREAM، ستتوفر العديد من الحملات داخل اللعبة بدءًا من اليوم. ستشمل هذه الحملات مكافأة تسجيل الدخول، والانتقال إلى NEXT DREAM، والمهام اليومية، والسيناريوهات اليومية، وتحديث Dreamball، وغيرها المزيد. تأكد من متابعتك لرسائل التنبيه داخل اللعبة وعلى الموقع الرسمي لمزيد من المعلومات.