أخبار عاجلة

بالأرقام.. ماذا حققت الدولة المصرية بفضل القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة؟ -
مسؤولو «الإسكان» يتفقدون سير العمل بالمشروعات السكنية وأعمال التطوير بـ«15 مايو» -
محافظ القاهرة يتفقد رفع 700 ألف متر من المخلفات بجوار سور مجرى العيون (صور) -
يد الخير والنماء تنتصر.. الجمهورية الجديدة تبعث الحياة في سيناء ومدن القناة (انفوجراف) -
غدا .. «قومى المرأة» ينظم ندوة حول الأجندة التشريعية للمرأة والطفل -
بعد سقوط أول ضحية بالسلطنة.. هنا آخر مستجدات إعصار شاهين -
بسرعة الصاروخ.. "هايبرلوب" حقيقة قبل 2030.. والتفاصيل تشير للسعودية -
احتفاء خاص بيوم الوطن من شاب بالليث.. "أجمل كسرة" دعمها المحافظ -
آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة!

Print
العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة! العرض الأول لقصة Captain Tsubasa: Dream Team الجديدة NEXT DREAM يبدأ يوم الجمعة 24 سبتمبر داخل اللعبة!

أعلنت KLab Inc، الشركة الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت، عرض القصة الجديدة كلياً ليوشي تاكاهاشي مؤلف Captain Tsubasa بعنوان NEXT DREAM في لعبة كرة القدم الخاصة بها Captain Tsubasa: Dream Team ابتداءً من الجمعة 24 سبتمبر 2021. للحصول على التفاصيل الكاملة،

واحتفالاً بذلك، ستقام حملات مختلفة داخل وخارج اللعبة بدءًا من اليوم. كما سيتم عرض خاص عن NEXT DREAM على قناة Captain Tsubasa: Dream Team الرسمية على يوتيوب.

 

تم تأليف حبكة القصة الجديدة NEXT DREAM من قِبل يوشي تاكاهاشي، المؤلف الأصلي لـ Captain Tsubasa، وسيتم إنتاجها بواسطة KLab تحت إشرافه.

تدور أحداث القصة بعد أولمبياد مدريد في Captain Tsubasa Rising Sun، والتي يتم حاليًا نشرها في سلسلة خاصة في إصدار جراند جمب الخاص بـ Captain Tsubasa Magazine (Shueisha). حيث يتم تسليط الضوء على ظهور الشخصيات المألوفة في أدوار جديدة وظهور شخصيات جديدة كل شهر في اللعبة.

حملة الاحتفال بـ NEXT DREAM قد بدأت!

احتفالًا بـ NEXT DREAM، ستتوفر العديد من الحملات داخل اللعبة بدءًا من اليوم. ستشمل هذه الحملات مكافأة تسجيل الدخول، والانتقال إلى NEXT DREAM، والمهام اليومية، والسيناريوهات اليومية، وتحديث Dreamball، وغيرها المزيد. تأكد من متابعتك لرسائل التنبيه داخل اللعبة وعلى الموقع الرسمي لمزيد من المعلومات.

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين (فيديو)

إجازة يومين .. تفعيل الطوارئ في عُمان بسبب إعصار شاهين (فيديو)

بسبب الميراث.. شاب يخطف شقيقته ويحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه بالمنصورة (فيديو)

بسبب الميراث.. شاب يخطف شقيقته ويحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه بالمنصورة (فيديو)

السمري: اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي من انتخابات الزمالك .. فيديو

السمري: اللائحة تمنع المدير التنفيذي والمالي والرياضي من انتخابات الزمالك .. فيديو

سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو

سواريز يُسجل في فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة بالدوري الإسباني .. فيديو