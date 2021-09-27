شركة The Trade Desk ومجموعة Choueiri Group تتعاونان لتوفير وصول منهجي أفضل للإعلانات في الشرق الأوسط

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أعلنت اليوم شركة The Trade Desk، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الإعلان، عن إبرام شراكة جديدة مع Choueiri Group، وهي مجموعة رائدة في مجال التمثيل الإعلاني في الشرق الأوسط تربطها علاقات وثيقة مع أضخم جهات البث والناشرين في المنطقة.

وستفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة تُتيح وصولاً أفضل إلى مخزون منهجي للإعلانات في منطقة الشرق الأوسط. وبفضل هذه الشراكة، يُمكن للجهات المُعلنة إدراة حملاتهم الرقمية عبر قنوات متعددة مثل سطح المكتب والجوّال وأجهزة التلفاز المُتّصلة ووسائط الإعلان الرقمية خارج المنزل.

وسيُزوّد المخزون المُوسّع لمجموعة Choueiri Group العلامات التجارية بنطاق وصول غير مسبوق في المنطقة. وستُتيح هذه الشراكة للمعلنين الوصول إلى قدرات معززة للقياس والبيانات من خلال منصة The Trade Desk، ما يُمكّنهم من تزويد عملائهم بتجربةٍ أكثر ملاءمة وبأداء معزز للحملات.

وستستخدم وكالة InMotion FZ LCC، التي أسّستها مجموعة Choueiri Group مؤخراً بخبرات داخلية، تكنولوجيا The Trade Desk لمساعدة العلامات التجارية المحلية على تحقيق أهدافهم التسويقية.

وفي هذا السياق، قال فيل دوفيلد، نائب رئيس شركة The Trade Desk: "تجمع هذه الشراكة بين البراعة التقنية لشركة The Trade Desk والعلاقات غير المسبوقة لمجموعة Choueiri Group تحت مظلّةٍ واحدة، ما يُشكّل مزيجاً فعّالاً للمُعلنين. ونُعرب عن سعادتنا بتمكين مجموعة Choueiri Group من الاستفادة من منصّتنا، التي شهدت مؤخراً أكبر تحديث في تاريخها، لدفع عجلة الإعلان الرقمي قُدماً في المنطقة. وبموجب هذا التعاون يُمكننا معاً تزويد المُعلنين بتجربة شراء وسائط تتسم بالاستقلالية والموضوعية وتساعدهم على الوصول إلى الجمهور المُستهدف اعتماداً على البيانات".

وأضاف دوفيلد قائلاً: "تخوض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي طليعتها مجموعة Choueiri Group، رحلة تحول رقمي مشوّقة، ويَسرّنا تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق الاستفادة القُصوى من جميع الفرص المُتاحة".

ومن جانبه، قال ميشال مالكون، كبير موظفي التطوير بمجموعة Choueiri Group: "تجمع شركة The Trade Desk منصة مستقلّة هي الأفضل ضمن فئتها مع مجموعة من الخبرات الأكثر تقدّماً في هذا المجال. وعليه فإننا نُعرب عن سعادتنا بهذا التعاون".

وتابع قائلاً: "يُمكننا بفضل هذه الشراكة ردم الهوّة القائمة بين مرحلتي التخطيط والتسليم في مجال الإعلانات المنهجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن تسريع العملية وتقديم نتائج أفضل، ما يخلق فهماً أفضل لهذا النوع من تكنولوجيا الإعلانات في هذه المنطقة. ونحن متشوّقون للاستفادة من هذه الشراكة لجمع استراتيجيات شراء مدروسة قائمة على بيانات واستغلال كامل القدرات الكامنة لمنصة The Trade Desk".

وتُمكِّن هذه الشراكة العلامات التجارية المحلية والعالمية من الوصول إلى مخزون مجموعة Choueiri Group في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليابان. وستدخل الشراكة حيّز التنفيذ بحلول نهاية عام 2021.