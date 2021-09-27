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يرى طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن كثرة تغيير المدربين، كان سببًا رئيسيًا في عدم فوز الفريق الأول لكرة القدم بالبطولات، خلال السنوات الماضية.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك غير 16 مدربًا خلال 6 سنوات، يعني يتم تغيير المدير الفني كل شهرين أو ثلاثة»، مضيفًا :«الزمالك لو كان يمتلك أفضل لاعبين في العالم لن يفوز بالبطولات، لعدم وجود استقرار فني».

وأضاف :«هناك مدربين حصلوا على مستحقاتهم بعد رحيلهم، ومدربين أخرين لم يحصلوا عليها وتقدموا بشكوى ضد النادي».

وتابع :«جهور الزمالك عظيم وتحمل كثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، وأطالبه بمساندة فريق الكرة في الفترة المقبلة».