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: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

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الزمالك: غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات : غيرنا 16 مدربًا في 6 سنوات.. ولو كنا نمتلك أفضل لاعبي العالم لن نفوز بالبطولات

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يرى طارق جبريل، أمين صندوق نادي ، أن كثرة تغيير المدربين، كان سببًا رئيسيًا في عدم فوز الفريق الأول لكرة القدم بالبطولات، خلال السنوات الماضية.

وقال طارق جبريل، في تصريحات تلفزيونية :«الزمالك غير 16 مدربًا خلال 6 سنوات، يعني يتم تغيير المدير الفني كل شهرين أو ثلاثة»، مضيفًا :«الزمالك لو كان يمتلك أفضل لاعبين في العالم لن يفوز بالبطولات، لعدم وجود استقرار فني».

وأضاف :«هناك مدربين حصلوا على مستحقاتهم بعد رحيلهم، ومدربين أخرين لم يحصلوا عليها وتقدموا بشكوى ضد النادي».

وتابع :«جهور الزمالك عظيم وتحمل كثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، وأطالبه بمساندة فريق الكرة في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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