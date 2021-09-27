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السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس

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السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس السيسي السفير السعودي: أعيش مع المصريين في إنجازات الرئيس

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أكد السفير السعودي لدى أسامة بن أحمد نقلي أنه رأى إعجازا يحدث خلال زيارته إلى مدينة العلمين الجديدة.

وأشار السفير السعودي -في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»- إلى أنه زار العاصمة الإدارية أكثر من مرة، ورأى حجم الإنجازات التي تتم فيها.

وأضاف أن محاور الطرق تساهم في إنجاز الوقت بشكل غير طبيعي، متابعا: «أعيش مع المصريين في الإنجازات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح ».

وأشار السفير السعودي إلى أن اللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعكس قوة العلاقات بين البلدين، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات دائما تبحث عن مصالح البلدين وتوطيد العلاقات.

وحول ملف أزمة سد النهضة،، شدد السفير السعودي على أن موقف بلاده داعم للموقف المصري الهادف إلى الحق في الحصول على المياه بجانب الحق في التنمية، مؤكدا أن المملكة تدعم موقف مصر والسودان في هذا الملف في كافة المحافل الدولية.

المصرى اليوم

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