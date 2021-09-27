بمشاركة 33 عرضًا متنوعًا .. انطلاق المهرجان القومى للمسرح بدورة «الكاتب المصرى»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

ينطلق المهرجان القومى للمسرح المصرى، فى دورته الـ14، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، اليوم الإثنين، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا، وتفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم الدورة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا فى الثامنة مساء، ويكرم المهرجان 10 نجوم من رواد المسرح المصرى فى مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد.

ويخرج حفلا الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية الفنان الشاب حمزة العيلى والتقديم للفنانة سهر الصايغ، وكشف المخرج إسلام إمام عن بعض تفاصيل وملامح الحفل، وقال: تحمل هذه الدورة من المهرجان اسم «الكاتب المسرحى المصرى» ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذى اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة.

عدد من العروض المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى

وأوضح «إمام» أيضا أنه من المقرر عقب انتهاء الافتتاحية تكريم الفنانين المكرمين فى هذه الدورة، وهم اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ويحضر التكريم الفنانتان دُنيا وإيمى سمير غانم، لاستلام تكريم والديهما، كما سيكرم اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

عدد من العروض المشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى

احتفالية «الكاتب المصرى» ديكور محمد الغرباوى، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء د. مروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدى، وأشعار طارق على ومخرج منفذ كريم محروس.

من جانبه، أوضح الفنان يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، أن السر وراء إطلاق عنوان «دورة الكاتب المصرى» هذا العام بأنه يأتى فى إطار حرص المهرجان والقائمين عليه على حفظ الحقوق الأدبية والفكرية للمؤلفين والكتاب فى مجال العمل المسرحى كأحد أسس العمل المسرحى وأهم عناصره.

العروض المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ14، من مختلف الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، على مختلف المسارح بالقاهرة والجيزة.

ويشارك البيت الفنى للمسرح بـ٥ عروض ضمن الفعاليات، وهى «فريدة» للمخرج أكرم مصطفى، و«احدب نوتردام» إخراج ناصر عبدالمنعم، و«قاع» للمخرج محمد مرسى، و«جنة هنا» إخراج محمد صابر، و«dogs» للمخرج كمال عطية.

وتنافس الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ٥ عروض هى «أه كارميلا» إخراج أشرف على، و«الظل» للمخرج سامح الحضرى، و«النداهة» إخراج ريهام عبدالرازق، و«مهاجر برسبان» إخراج جمال ياقوت، و«كيفين» للمخرج حسام عادل.

مشهد من مسرحية «عرض قاع» - صورة أرشيفية

وتأتى مشاركة مسرح الهناجر بعرضين ويشارك «المسيرة الوهمية» إخراج طارق الدويرى، و«ديجافو» للمخرج أحمد فؤاد، بينما صندوق التنمية الثقافية يشارك بـ٣ عروض هى «مشعلو الحرائق» إخراج محمد مرسى، و«لا حقيقة عند بوابة راشمون» للمخرج كريم شهدى، و«لكنها تدور» إخراج عمرو صلاح الدين.

وتشارك دار الأوبرا بعرض «إيزيس» إخراج كريمة بدير، ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بعرضى «تغريبة بنت الزناتي» إخراج منار زين، و«كهف رام» إخراج حسن سعد.

ويأتى المسرح المستقل بـ٥ عروض هى «هنا القاهرة» للمخرجة رشا الجمال، و«التجربة الدنماركية» للمخرج صلاح إيهاب، و«وفاة بائع متجول» للمخرج سعيد مدكور، و«اسمى أوسكار» إخراج أحمد رجائى، و«مسيرة فى الغابة» للمخرج فادى أحمد.

وتشارك النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض واحد هو «ملحمة السويس» إخراج محمد زكى، بينما تشارك وزارة الشباب والرياضة بعرضى «أحداث لا تمت للواقع بصلة» إخراج محمد طنطاوى، و«الجانب الآخر» إخراج هانى رابح، والبنوك والشركات تشارك بعرض «الصندوق الأسود» إخراج صلاح العالى، ويشارك المسرح الجامعى بعرضى «قابل للكسر» للمخرج لبيب عزت، و«سالب صفر» إخراج إسلام خالد.

ويشارك المعهد العالى للفنون المسرحية بعروض هى «سالب واحد» للمخرج عبدالله صابر و«برنتانيا» للمخرج مينا لويز و«أحدهم» للمخرج محمد عماد، ومن المسرح الخاص يشارك فى المسابقة عرض واحد بعنوان «أنا مش مسؤول» إخراج محمد جبر.

بينهم سمير ودلال وعبدالله غيث .. تكريم 10 مسرحيين خلال فعاليات افتتاح الدورة الـ«١٤»

الفنان فاروق فلوكس

يُكرم المهرجان القومى للمسرح المصرى، خلال فعاليات الافتتاح، 10 مسرحيين من كبار ورواد المسرح المصرى، ما بين ممثلين ومخرجين ونقاد، وهم الفنانون الراحلون عبدالله غيث، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، وكذلك يُكرم أيضًا الفنانين إلهام شاهين، سامى مغاورى، أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، الناقدة آمال بكير، والمخرج إميل جرجس.

من جانبه قال الفنان محمد رياض إن التكريم جاء تحريّا للإنصاف وتركيزًا من المهرجان القومى للمسرح المصرى متمثلا فى إدارته على الاحتفاء والاحتفال بأهم رموز وكوادر المسرح المصرى عبر تاريخه، حيث تقرر تكريم مجموعة كبيرة من رواد المسرح المصرى بين الكتابة والنقد والإخراج والتمثيل خلال فعاليات الدورة الـ14.

وقال الفنان الكبير فاروق فلوكس إنه يشعر بالفخر بأنه واحد من أبناء المسرح الجامعى (مسرح الهواة)، مؤكدًا على أن الفنانين الذين بدأوا من المسرح الجامعى، وتظل أرواحهم متمسكة ومشبعة بروح الهواة، حتى بعد الاحتراف.

وأضاف فلوكس: الفنان المسرحى له مواصفات خاصة، لافتًا إلى أنه ليس أى فنان نستطيع أن نطلق عليه فنانا مسرحيا، مرجعًا ذلك لأن المسرحى الهاوى هو فنان مضحّ، ويعطى المسرح من عمره وإحساسه بلا مقابل مادى، وأحيانًا بلا مقابل حتى أدبى أو معنوى.

فى التمثيل والإخراج والمكياج والتأليف .. «محاور فكرية» و«ورش متنوعة» بـ«المهرجان»

خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للمهرجان القومى للمسرح

تتضمن فعاليات الدورة الـ14 عددا من الفعاليات والندوات والمحاور الفكرية والتى أعلن الناقد المسرحى جرجس شكرى عن أهمها والتى ستقام خلال فعاليات المهرجان وتبدأ 29 سبتمبر الحالى وحتى 2 أكتوبر المقبل، حيث يأتى فى اليوم الأول جلسة فكرية مكونة من 3 محاور فكرية وهى المسرح الشعرى من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث ويقدمه د. أسامة أبوطالب، يعقبه محور فكرى آخر بعنوان «نصوص المسرح الغنائى بين الرافد الأجنبى والأصول المصرية» يقدمه د. مصطفى سليم، بعدها تتناول ياسمين حسيب محورًا فكريًّا جديدًا بعنوان «التراجيديا من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية»، وفى اليوم نفسه وعقب الجلسة الأولى تقام جلسة أخرى تتضمن محورين فكريين، هما الكوميديا (النص الكوميدى من المصدر الأجنبى إلى النص المصرى) تقدمه د. إيمان عز الدين وليليت فهمى، والميلودراما (من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع) يقدمه أحمد الحناوى ود. أسماء بسام.

كما تقام ندوة لتكريم الفنان الكبير أشرف عبدالغفور يقدمها الفنان مفيد عاشور، وأخرى لحفل توقيع كتاب «المتمردة» للنجمة إلهام شاهين وتكريمها، ويقدم الندوة ويحاورها الكاتب الصحفى جمال عبدالناصر. أما اليوم الثانى من الفعاليات فيشهد جلستين فكريتين الأولى تحمل 3 محاور فكرية وهى «دور الترجمة فى النهضة المسرحية» يقدمها دكتور مصطفى سليم ثم «نجوم الاقتباس فى المسرح المصرى من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة» يقدمها د. عمرو دوارة، ثم التمصير فى المسرح المصرى من الرواد إلى المسرح المعاصر تقدمها د. نجوى عانوس.

وتحمل الجلسة الثانية محورين فكريين هما «الكاتب المسرحى المصرى من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة» يقدمها كل من د. سمير الخطيب ود. ياسر علام، أما المحور الفكرى الثانى فهو «استلهام التراث الشعبى فى المسرح المعاصر بين التأصيل والتجديد» يقدمه الناقد أحمد زيدان ود. سامية حبيب، وتعقبه ندوة تكريمية يقدمها الناقد احمد هاشم، وهى ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب «بناء مصرى قديم» للمخرج المسرحى إميل جرجس، وتعقبها ندوة تكريمية للفنان سامى مغاورى يقدمها الفنان يوسف إسماعيل.

كذلك تتضمن اليوم الثالث جلستين فكريتين، الجلسة الأولى وتتضمن محورين فكريين هما «مسرح الطفل بين الاقتباس والتأليف» تقدمه الكاتبة فاطمة المعدول، والمحور الفكرى الثانى هو «الكاتب المسرحى فى تسعينيات القرن العشرين، بين الإبداع والابتداع» تقدمه المخرجة عبلة الروينى والمخرجة عبير على.

وتتضمن الجلسة الثانية محورًا فكريًا بعنوان «الكتابة المسرحية فى الألفية الثالثة» يقدمها كل من د. أسماء يحيى الطاهر والناقد جرجس شكرى. كما تتضمن المحاور الفكرية والندوات المائدة المستديرة والتى تأتى تحت عنوان «الكتابة المسرحية فى عصر الصورة» و«شهادات لمجموعة من كتاب المسرح المصرى» يديرها الناقد جرجس شكرى، تعقبها ندوة تكريمية وحفل توقيع كتاب لكل من الفنان الكبير فاروق فلوكس يقدمها الفنان محسن منصور، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل تقدمها الناقدة هند سلامة، وتقام جميع الندوات والمحاور الفكرية فى المجلس الأعلى للثقافة.

من ناحية أخرى، كشف الناقد جرجس شكرى أن الدورة المقبلة للمهرجان القومى للمسرح المصرى للعام المقبل ستحمل اسم «المخرج المسرحى المصرى».

وتتضمن الفعاليات 4 ورش فى مجالات الإخراج والتمثيل والتاليف والمكياج يقدمها خبراء فى كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحى المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحى فيقدمها الماكيير إسلام عباس، وورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار. وتعقد جميع الورش بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب وتقدم مجانا للمواهب فى كل مجال، ومواعيد كل ورشة وكيفية المشاركة فيها معلن عنها عبر الموقع الرسمى للمهرجان وعلى جميع منصاته.

أحمد حلاوة يترأس لجنة تحكيم العروض المسرحية

أحمد حلاوة

عدد من الأسماء تضمنتها لجان التحكيم المختلفة بالمهرجان فى دورته الـ 14 والتى جاءت كالتالى.

تشكلت لجنة تحكيم العروض المسرحية، والتى يرأسها الدكتور الفنان الكبير أحمد حلاوة، وبعضوية كل من الموسيقار على سعد، والفنان مفيد عاشور، والفنان وليد عونى، والكاتب السيد محمد على، ومهندس الديكور أيمن أنور، والمخرج محمد عمر، ومقرر اللجنة محمد البنان.

وتضمنت أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدى د. محمد شيحة رئيسًا للجنة تحكيم المقال النقدى، وبعضوية كل من الدكاترة أحمد مجاهد، سامية حبيب، خالد الطويلة مقرر اللجنة.

ويستهدف المهرجان القومى للمسرح المصرى عرض نماذج متميزة مما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصرى، وكذلك تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة فى صناعة مستقبل أفضل للوطن.

تطبيق لتسهيل متابعة الفعاليات.. وندوات للمكرمين

تطبيق إلكترونى للمهرجان على الهواتف الذكية لتسهيل عملية متابعة الفعاليات

دشن المهرجان القومى للمسرح تطبيقًا للهواتف المحمولة لمتابعة فعاليات الدورة 14، وهو إطلاق تطبيق إلكترونى للمهرجان على الهواتف الذكية لتسهيل عملية متابعة الفعاليات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الموقع الرسمى للمهرجان (www.ntfeg.org)، أو عبر الرابط (http://bit.ly/3hOWW8v). ويشمل التطبيق الجديد جدولًا بمواعيد جميع العروض المشاركة فى المسابقات، وخرائط بالمسارح التى تستضيف العروض المشاركة، واللجان التنفيذية ولجان التحكيم، ومنصات المهرجان المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من أجل مواكبة المهرجان التطورات التكنولوجية السريعة وتذليل العقبات أمام الجمهور. وكذلك يقيم المهرجان لأول مرة ندوات لجميع المكرمين من الفنانين الأحياء، يقدمون خلالها شهاداتهم عن المهرجان وتجاربهم مع المسرح. واستحدثت اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح القومى، لأول مرة أيضا إقامة حفلات توقيع لإصدارات المهرجان المقرر إصدارها لعدد من نجوم ورواد المسرح.