«مهرجان سماع».. رسالة سلام إلى العالم

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شهد مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الرابعة عشرة «الاستثنائية» لعام2021، إقبالا جماهيريا فى لياليه الأربع التى نظمها الملتقى.

وشهد المهرجان الذى انطلق يوم 18 إلى 24 سبتمبر الجارى، إقبالا جماهيريا منذ انطلاق يومه الأول وحتى الختام، حيث انطلق من مسرح بئر يوسف بالقلعة تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» وحلت الأردن «ضيف شرف»، واتسمت الاحتفالات بوجود إجراءات احترازية مشددة، بالإضافة إلى إقبال جماهيرى كبير.

جانب من مهرجان سماع للإنشاد الدينى - صورة أرشيفية

شاركت فى المهرجان فرق مصرية من بعض الدول مثل الأردن ورومانيا والسودان وفرنسا وسوريا وجنوب السودان واليمن وبنجلاديش وإسبانيا واليونان ولبنان وإندونسيا، وفلسطين، بالإضافة للفرق الكنائسية.

- صورة أرشيفية

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان: «سنواصل رسالتنا التنويرية داخليا وخارجياً، حيث نستعد لقافلة السلام فى الصعيد التى تجوب محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، إضافة إلى الإسكندرية.

- صورة أرشيفية

وأضاف «انتصار» أن «رسالة سلام» ستسافر إلى ألمانيا، فى إطار المشروع الدولى قافلة السلام ثم ستنتقل إلى سويسرا ومنها إلى بولندا، ومن المقرر أن تشارك فرق من الدول التى تستضيف «رسالة سلام»، موضحا أن مهرجان سماع يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتواصل الإنسانى بين الشعوب بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، حيث تنشد جميع الفرق معاً فى هذا الفضاء الروحى من أجل القيم النبيلة والعظيمة فى هذه الدورة الاستثنائية «دورة التحدى والصمود والإصرار»، وأن إرسال رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر المباركة يؤكد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والخير وكل الخير إلى شعوب العالم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة، كما وجه الشكر لوزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحى والبنك الأهلى المصرى ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

- صورة أرشيفية

وعلى غرار الدورات الماضية، من تكريم من أثروا الحياة الفنية فى مصر والعالم، قررت الدورة الاستثنائية لهذا المهرجان إهداء درع المهرجان وشهادة تقدير لكل من الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونيانى (إيطاليا)، والقارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وتسلمتها ابنته، ومن اليونان الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس وتسلمها المستشار الثقافى اليونانى، ومن مصر جمعية النور والأمل، بالإضافة لتكريم خاص لإدواردو بانياغواتريو من إسبانيا، كما تم تكريم الأردن ضيف شرف المهرجان وتسلمها نائب السفير الأردنى.

وللمرة الأولى فى هذه الدورة شهد حفل الختام عرضا لأطياف المولوية بمشاركة ناى جلال الدين الرومى وموسيقى الأندلس والتراتيل القبطية والحركة الرابعة لسيمفونية بيتهوفن التاسعة «نشيد الفرح والسعادة» فيها 31 «راقص مولوى»، ثم صعد الجمهور إلى المسرح لمشاهدة حفل الختام الذى بدأ بعزف السلام الجمهورى تلاه عرض الورشة الأولى التى قدمها الفنان انتصار عبدالفتاح والتى جمعت الفرق المشاركة فى تركيبة موسيقية فريدة، بالإضافة إلى إقامة 4 ورش فنية بعنوان «موسيقى الأندلس» التى شاركت فيها الفرق المشاركة من إسبانيا والسودان والأردن ومصر، ثم بدأت الورشة الثالثة من خلال اليونان بلحن يونانى انطلق من خلال ثقافات مختلفة وصولا إلى الورشة الرابعة التى قدم فيها الفنان انتصار موالًا فى حب الوطن الذى بدأ من فلسطين ومنها إلى مصر والأردن وصولا إلى سوريا.