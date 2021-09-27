أخبار عاجلة

آخر تطورات إعصار شاهين.. سلطنة عُمان تفعل خطة الطوارئ وتعلن إجازة ليومين -
الجزائر وفرنسا.. أزمة الذاكرة والهجرة -
إحالة 3 مسئولين بــ «تأمينات بورسعيد» للمحاكمة التأديبية العاجلة -
الرئاسة الجزائرية ردًا على تصريحات ماكرون: اعتداء غير مقبول على ملايين الشهداء -
رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد -
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات ATM (القيمة وموعد زيادتها) -
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد -
صحة حماس: 6 وفيات و511 إصابة بكورونا في قطاع غزة -
شوبير: «كيروش هيتحاسب على كل حاجة بعد مباراتي ليبيا» -
نادي المنيا يستقبل رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«ترشيد استهلاك المياه» في «ثقافة السويس»

Print
«ترشيد استهلاك المياه» في «ثقافة السويس» «ترشيد استهلاك المياه» في «ثقافة السويس»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية التوعوية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «ترشيد استهلاك المياة» حاضرتها هبة الله عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام بوزارة الموارد المائية والري، تناولت فيها أهمية وفوائد ترشيد استهلاك المياه عبر استخدام المعدات والوسائل المختلفة في توفير الطّاقة، وبالتالي توفير المال مما يفيد العديد من الأسر، كما أشارت إلى أن استهلاك المياه مرتبط بالتغير المناخي الذي يحدث في الوقت الراهن، ويعود ذلك لتسرب الانبعاثات من الصناعات التشغيلية المرتبطة باستهلاك وبالتالي تؤثر على المناخ، حيث يعمل ترشيد استهلاك المياه على الحفاظ على البيئة من خلال منع إهداره، إلى جانب الحفاظ على الكائنات الأخرى الّتي تعيش في هذه الموارد المائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لعبة نيوتن حرك الماء الراكد فى قضية الاغتصاب الزوجى

لعبة نيوتن حرك الماء الراكد فى قضية الاغتصاب الزوجى

رش الطائرة البحرينية بالماء في مطار بن غوريون في استقبال أول رحلة إلى إسرائيل

رش الطائرة البحرينية بالماء في مطار بن غوريون في استقبال أول رحلة إلى إسرائيل