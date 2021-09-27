«ترشيد استهلاك المياه» في «ثقافة السويس»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية التوعوية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافة برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «ترشيد استهلاك المياة» حاضرتها هبة الله عبدالعزيز، مدير إدارة الإعلام بوزارة الموارد المائية والري، تناولت فيها أهمية وفوائد ترشيد استهلاك المياه عبر استخدام المعدات والوسائل المختلفة في توفير الطّاقة، وبالتالي توفير المال مما يفيد العديد من الأسر، كما أشارت إلى أن استهلاك المياه مرتبط بالتغير المناخي الذي يحدث في الوقت الراهن، ويعود ذلك لتسرب الانبعاثات من الصناعات التشغيلية المرتبطة باستهلاك الماء وبالتالي تؤثر على المناخ، حيث يعمل ترشيد استهلاك المياه على الحفاظ على البيئة من خلال منع إهداره، إلى جانب الحفاظ على الكائنات الأخرى الّتي تعيش في هذه الموارد المائية.